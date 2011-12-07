Как в Европе: где в Казани сделают асфальт по зарубежным стандартам

В Казани и пригородах в этом году отремонтируют 61,6 км дорог. Это 13,5 км улиц и 48,2 км региональный дороги. Такие данные приводит Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Это позволит довести 84,5% дорог в городе до нормативного состояния. Для сравнения, в Набережночелнинской агломерации обновят 48,4 км дорог, а в Нижнекамской — 11,1 км.

За счет федеральных средств в этом году будет продолжено строительство дороги на улице Несмелова до трассы М-7 Волга через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. Также продолжится реконструкция дороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе республики. Не останется без внимания и строительство Большого Казанского кольца.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в столице Татарстана отремонтируют участки дорог на 11 улицах. Это будут дороги Старательного переулка, улиц Рауиса Гареева, Хезмэт, Белинского, Беломорской, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Лесной, Магистральной в Советском районе и Маршала Чуйкова. На это будет затрачено 638 млн рублей.

Инновации под колёсами

В этом году на 65 из 90 запланированных объектов, где пройдёт ремонт, будут применены инновационные методики. В Казани таких объектов 12, в Набережных Челнах только один и три в Нижнекамске. Показатель применения таких технологий составляет 10%.

Новые технологии — это щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Он выпускается с прошлого года по новому ГОСТу на основе европейских стандартов. В тестовом режиме его применяли еще в 2019 году, а с 2020 года уже повсеместно на дорогах, где высокая интенсивность движения. В Казани этот асфальт будет положен на улицах Белинского, Беломорской и Гагарина.

Мэрия Казани уже объявила, что с 3 до 6 июня закрыта для движения машин проезжая часть по улице Чуйкова возле жилых домов № 62 и № 77. При этом ограничение не распространяется на автобусные полосы. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода. Асфальт будет заменен на участке от улицы Короленко до Мусина протяженностью 800 метров. Работы начались в середине мая.

Это позволит сделать дорогу безопаснее в соответствии и ликвидировать аварийно-опасный участок. Там будет добавлена разделительная полоса с заборами, чтобы дорогу нельзя было перебежать в неположенном месте.

На улице Гагарина ремонтируют участок от улицы Ибрагимова до улицы Короленко длиной 800 метров. Работы почти завершены. Здесь уложили верхний слой покрытия, отремонтировали тротуары и заменили бортовые камни.

На улице Гладилова тем временем уже установливпют бортовые камни, делают тротуара и сети освещения. Работы завершены на 80%, протяженность участка 1,1 км.