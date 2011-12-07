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Как в Европе: где в Казани сделают асфальт по зарубежным стандартам

В этом году в Казани отремонтируют 61,6 км дорог. Асфальт будет заменен на 11 улицах города. На некоторых будет постелен асфальтобетон, сделанный по новому ГОСТу на основе европейских стандартов. «Казанские ведомости» узнали, где можно будет проехать как по европейскому автобану.

В Казани и пригородах в этом году отремонтируют 61,6 км дорог. Это 13,5 км улиц и 48,2 км региональный дороги. Такие данные приводит Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Это позволит довести 84,5% дорог в городе до нормативного состояния. Для сравнения, в Набережночелнинской агломерации обновят 48,4 км дорог, а в Нижнекамской — 11,1 км.

За счет федеральных средств в этом году будет продолжено строительство дороги на улице Несмелова до трассы М-7 Волга через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. Также продолжится реконструкция дороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе республики. Не останется без внимания и строительство Большого Казанского кольца.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в столице Татарстана отремонтируют участки дорог на 11 улицах. Это будут дороги Старательного переулка, улиц Рауиса Гареева, Хезмэт, Белинского, Беломорской, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Лесной, Магистральной в Советском районе и Маршала Чуйкова. На это будет затрачено 638 млн рублей.

Инновации под колёсами

В этом году на 65 из 90 запланированных объектов, где пройдёт ремонт, будут применены инновационные методики. В Казани таких объектов 12, в Набережных Челнах только один и три в Нижнекамске. Показатель применения таких технологий составляет 10%.

Новые технологии — это щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Он выпускается с прошлого года по новому ГОСТу на основе европейских стандартов. В тестовом режиме его применяли еще в 2019 году, а с 2020 года уже повсеместно на дорогах, где высокая интенсивность движения. В Казани этот асфальт будет положен на улицах Белинского, Беломорской и Гагарина.

Мэрия Казани уже объявила, что с 3 до 6 июня закрыта для движения машин проезжая часть по улице Чуйкова возле жилых домов № 62 и № 77. При этом ограничение не распространяется на автобусные полосы. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода. Асфальт будет заменен на участке от улицы Короленко до Мусина протяженностью 800 метров. Работы начались в середине мая.

Это позволит сделать дорогу безопаснее в соответствии и ликвидировать аварийно-опасный участок. Там будет добавлена разделительная полоса с заборами, чтобы дорогу нельзя было перебежать в неположенном месте.

На улице Гагарина ремонтируют участок от улицы Ибрагимова до улицы Короленко длиной 800 метров. Работы почти завершены. Здесь уложили верхний слой покрытия, отремонтировали тротуары и заменили бортовые камни.

На улице Гладилова тем временем уже установливпют бортовые камни, делают тротуара и сети освещения. Работы завершены на 80%, протяженность участка 1,1 км. 

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