Проект #МедитируемВпарках вновь соберёт любителей медитаций на открытом воздухе в Казани

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Проект #МедитируемВпарках уже третий год запускается в Казани в летний сезон. Создатели проекта – пространства для медитаций «Основа основ».
Занятия будут проходить каждое воскресенье с 9:00-10:00. Чтобы записаться на мероприятие, необходимо зарегистрироваться по ссылке в профиле osnov_osnova. Регистрация открыта за 14 дней до начала мероприятия. Если этап регистрации пройден, а прийти на медитацию не получается, то нужно отменить регистрацию, чтобы другие участники смогли зарегистрироваться. Количество человек в группе ограничено: 12 участников. Расписание выглядит так:
6 июня — парк «Комсомолец»;
13 июня — Горкинско-Ометьевский лес;
20 июня — Лядской сад;
27 июня — парк им. Урицкого;
11 июля — парк им. Горького;
25 июля — парк «Сосновая роща»;
15 августа — набережная озера Кабан;
22 августа — парк «Крылья Советов»;
29 августа — пляж озера Комсомольское;
5 сентября — парк «Черное озеро».
Необходимо взять с собой коврик для йоги и удобную подушку для продолжительного сидения. Медитация рассчитана для участников всех уровней подготовки.