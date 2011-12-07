Проект #МедитируемВпарках вновь соберёт любителей медитаций на открытом воздухе в Казани

Проект #МедитируемВпарках уже третий год запускается в Казани в летний сезон. Создатели проекта – пространства для медитаций «Основа основ».

Занятия будут проходить каждое воскресенье с 9:00-10:00. Чтобы записаться на мероприятие, необходимо зарегистрироваться по ссылке в профиле osnov_osnova. Регистрация открыта за 14 дней до начала мероприятия. Если этап регистрации пройден, а прийти на медитацию не получается, то нужно отменить регистрацию, чтобы другие участники смогли зарегистрироваться. Количество человек в группе ограничено: 12 участников. Расписание выглядит так:

6 июня — парк «Комсомолец»;

13 июня — Горкинско-Ометьевский лес;

20 июня — Лядской сад;

27 июня — парк им. Урицкого;

11 июля — парк им. Горького;

25 июля — парк «Сосновая роща»;

15 августа — набережная озера Кабан;

22 августа — парк «Крылья Советов»;

29 августа — пляж озера Комсомольское;

5 сентября — парк «Черное озеро».

Необходимо взять с собой коврик для йоги и удобную подушку для продолжительного сидения. Медитация рассчитана для участников всех уровней подготовки.