Следующая станция — «Прививочная»: в Казани началась вакцинация у станций метро

Накануне пресс-служба Минздрава РТ сообщила, что все казанцы, желающие вакцинироваться от ковида, смогут сделать это абсолютно бесплатно возле станций метро. Для этого потребуется только паспорт и СНИЛС.

«Прививку можно будет сделать с 7.30 до 18.30 у 9 станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная». Мобильных бригад медиков не будет только возле двух станций метрополитена — «Аметьево» и «Кремлевская», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РТ.

Мы решили узнать, как организована вакцинация и много ли желающих воспользоваться такой возможностью, на примере мобильного прививочного пункта возле станции метро «Козья слобода».

Ярко-желтую машину скорой помощи (именно они используются в качестве мобильного пункта) видно издалека. Внутри медработники оценивают состояние здоровья желающих сделать прививку. И тут же, если давление и другие показатели в норме, проводится вакцинация. Очереди нет, но достаточно много заинтересовавшихся происходящим. За полчаса удалось увидеть примерно три десятка горожан, подошедших к мобильному пункту и задавших врачу вопросы. Воспользоваться возможностью бесплатной вакцинации решила женщина почтенного возраста, на вид 80 — 85 лет.

Корреспондент «Казанских ведомостей» узнал у медиков, доблестно исполняющих свой долг в мобильном пункте вакцинации, некоторые подробности.

Так, оформление визита и вакцинация одного человека занимают по времени буквально 5 — 6 минут. Проводятся измерения давления, температуры и ряда других показателей состояния здоровья претендента на прививку. При отсутствии противопоказаний вводится первый компонент вакцины.

Через три недели необходимо повторно обратиться в мобильный пункт для получения второго компонента. В случае невозможности это сделать в мобильном пункте человек всегда может подойти в медицинское учреждение по месту прописки.

После этого пациент получит сертификат с отметками, подтверждающими факт прохождения полной вакцинации против ковида.

По словам медиков этого прививочного пункта, за первую половину смены 1 июня было сделано около 20 прививок. В последующие два часа еще 4 человека получили вакцину. Это довольно неплохая статистика для одного мобильного пункта в первый день работы.

Кстати, мы поинтересовались, может ли уже переболевший ковидом человек сделать прививку, имеет ли это смысл. Ответ врачей был однозначный — безусловно, имеет. Уровень антител, выработанных после встречи с коронавирусом, со временем снижается. Хотя есть еще и клеточный иммунитет, иммунная память. Поэтому не стоит полагаться только на уровень антител.

Но в любом случае переболевшему ковидом человеку привиться можно и даже нужно. Только необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний. Это помогут сделать медики.