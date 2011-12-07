В Казани ГИБДД устроит рейд по автобусам и такси

Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд. Масштабная проверка пройдет уже сегодня с 7:00 до 11:00.

По сообщению пресс-службы республиканского органа исполнительной власти, особое внимание полицейские уделят пресечению нарушений водителей, не соблюдающих правила перевозки пассажиров.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем с неисправностями предусматривается штраф 500 рублей, а за неисправные тормоза, руль или сцепное устройство машину отправляют на спецстоянку.