День физкультурника в Казани начнется с разминки депутатов

Начнется он с утренней разминки, участниками которой станут первые лица Татарстана, депутаты Государственной Думы РФ, руководители Министерства спорта РТ и исполкома Казани.

В программе спортивного дня соревнования по футболу, фитнес-зарядка от движения «Зеленый фитнес», мастер-классы по йоге и стретчингу, показательные выступления по брейк-дансу и презентация спортивных школ столицы, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. Время старта мероприятий - 10 часов.

В 11 часов состоится турнир по футболу между командами городского исполкома, Министерства спорта РТ, сборными командами журналистов, медицинских работников и футбольных судей.

В это же время пройдут состязания по городошному спорту. Участвовать могут все желающие. На стендах, установленных на зеленой лужайке, будет предоставлена полная информация о спортивных школах, стадионах, центрах, чтобы родители смогли сориентироваться со спортивными секциями для себя и своих детей.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что когда создавалась партийная программа «Единой России» «Пятилетка здоровья», только 18% казанцев занимались спортом. Сейчас уже 50% дружат с физкультурой и спортом. В планах увлечь здоровым образом жизни в предстоящие 5 лет еще больше горожан - чтобы в спорт были вовлечены 60% населения Казани.

Кстати

С 3 августа Кабмин РТ своим постановлением разрешил в Татарстане проведение физкультурных, спортивных, досуговых и иных мероприятий, проводимых не в помещениях. С оговоркой, что на площадках будут находиться не более 50 человек. При этом необходимо предварительно письменно уведомить Управление Роспотребнадзора по РТ не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия, говорится в документе. Также в республике допускается работа аттракционов на открытом воздухе и уличных вольеров в зоопарках.