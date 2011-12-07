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В Казани появится Центр по изучению кошек

Сотрудники Центра займутся проведением исследований в области экологии, физиологии, биологии, генетики, цитологии редких и находящимся под угрозой исчезновения видов семейства кошачьих.

На базе Казанского федерального университета создадут Центр по изучению редких видов кошек, сообщает пресс-служба вуза. 

Сотрудники Центра займутся проведением исследований в области экологии, физиологии, биологии, генетики, цитологии редких и находящимся под угрозой исчезновения видов семейства кошачьих.

Составлен перечень таких животных семейства кошачьих – это в первую очередь снежный барс (ирбис), манул, европейский лесной кот, барханная и бенгальская кошки. Кроме наблюдения и изучения жизни этих редких котов и кошек, центр займется и практической помощью им. Предполагается обеспечение необходимых условий содержания таких уникальных животных и создание инфраструктуры для хранения их генетического материала.

КВ
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