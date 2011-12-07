На строительство первого участка второй линии метро в Казани выделят еще 525 млн рублей

В Казани на строительство первого участка второй линии метро направят еще 525 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой РТ. Подать заявку на участие необходимо до 11 августа. Согласно контракту, работы необходимо выполнить до 31 декабря текущего года.

Ранее на строительство этого же участка метро выделили более 700 млн рублей. Эти средства получит «Казметрострой», они выиграли госзакупку почти на 700 млн рублей.