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На трех улицах Казани продлено ограничение движения для автомобилистов

Ограничения по улицам Тукая, Шахиди и Саид-Галеева должны были быть сняты 30 июля.

В Казани продлили ограничение движения по ул. Тукая, Шахиди и Саид-Галеева до 30 сентября. Ранее предполагалось, что ограничения снимут 30 июля, сообщает мэрии Казани.

Будут перекрыты участки движения транспорта по улице Тукая — от улицы Зайни Султана до улицы Татарстан, по улице Бурхана Шахиди — от улицы Габдуллы Тукая до дома 1/1 и по улице Сахиб-Гарея Саид-Галеева — от улицы Бурхана Шахиди до дома 6 по улице Саид-Галеева.

Ограничения связаны с выносом коммуникаций и переустройством светофоров на выбранных участках.

Ранее сообщалось, что до 30 августа в Казани ограничат движение по улице Право-Булачная. Ограничение связано с проведением работ по замене водоотводных лотков.

КВ
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