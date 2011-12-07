Поездка в казанском метро за наличные подорожает на пять рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об изменениях в тарифах в казанском метрополитене. Соответствующий указ появился на портале правовой информации республики.

Так, с 5 августа, согласно документу, разовая поездка в метро при наличном расчете в кассе будет стоить 35 рублей. Если расчет будет осуществлен банковской картой без транспортного приложения — 30 рублей, а при оплате транспортной картой — 27 рублей.

При наличии проездной карты на 100 поездок, оплата за одну поездку пассажиру обойдется лишь в 20 рублей. За перевоз багажа необходимо доплатить еще 30 рублей.