В Казани планируют приступить к строительству кольцевой железной дороги. О ее появлении стало известно из документов, размещенных от 3 сентября в сборнике исполкома мэрии города.

Известно, что первый этап в рамках проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани» проложат от станции Юдино в районе станции Новое Аракчино до станции Дербышки.

Необходимая для строительства железной дороги площадь территории составит 63,5 га.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту железной дороги продлится до 8 октября 2020 года.