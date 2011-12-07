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В Казани планируют приступить к строительству кольцевой железной дороги

Первый этап проложат от станции Юдино до станции Дербышки.

В Казани планируют приступить к строительству кольцевой железной дороги. О ее появлении стало известно из документов, размещенных от 3 сентября в сборнике исполкома мэрии города. 

Известно, что первый этап в рамках проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани» проложат от станции Юдино в районе станции Новое Аракчино до станции Дербышки.

Необходимая для строительства железной дороги площадь территории составит 63,5 га.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту железной дороги продлится до 8 октября 2020 года. 

КВ
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