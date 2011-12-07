В Казани снесут незаконно установленные торговые павильоны

В сборнике документов мэрии Казани появилось постановление о демонтаже 41 незаконно установленном торговом павильоне.

Речь идет о торговых киосках, сервисах шиномонтажа, ларьках по ремонту обуви, навесах с продажей фруктов и овощей и прочих, которые находятся по следующим адресам: Мавлютова, 14 и 16а, Магистральная, 118, Декабристов, 177 и 133, Зенитная, 1/19, Усманова, 10, Кайбицкой, 4, Четаева, 4, Лаврентьева, 17, Чуйкова, 55 и 27а, Адоратского, 10, 33 и 34, Шахиди, 26, Окольная, 23, Восстания, 119, Лукина, 7/6, Боевая, 115, Ломжинская, 2, Белинского, 12, Даурская, 11, Мира, 45, Фучика, 96, Зорге, 101, Кулахметова, 17, Сафиуллина, 56, Абсалямова, 28, Чистопольская, 17, Яхина, 2, Амирхана, 22, Агрызская, 53, Гвардейская, 54г, а также по улице Патриса Лумумбы и рядом с СНТ «Залесный».

Устранить торговые павильоны самостоятельно собственники могут до 9 сентября.