В новом сквере казанцы устроили фотосессию с Президентом РТ

Здесь, на окраине города, появилось новое многофункциональное и уютное общественное пространство — сквер «Авангард», расположившийся на одноименной улице.

В официальной церемонии открытия принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Андрей Лобов.

Фактически сквер строители подготовили к эксплуатации уже в августе. Как только они уложили брусчатку и плитки-кругляки на дорожках, здесь тут же закипела жизнь. Детвора начала осваивать новое пространство и носиться на самокатах и велосипедах, пенсионеры — чинно прогуливаться и отдыхать на удобных скамейках. А возведение этого сквера на месте заброшенного пустыря началось нынешней весной. Проект благоустройства территории площадью более 8 тыс. кв. метров разработала творческая группа при мэрии Казани.

В ходе создания окончательного проекта его создатели провели общественное обсуждение — местные жители оценили планы архитекторов и поделились своими идеями, пожеланиями, и что важно — многое из этого нашло свое отражение в итоговом варианте.

Результат такой совместной работы получился отменный. Каждая возрастная группа получила свое. Детвора — детские площадки с уникальным современным оборудованием, подростки — памп-трек для велосипедов и универсальную спортплощадку, люди старшего возраста — отличную прогулочную зону. Причем расположены эти зоны так продуманно, что посетители парка разных возрастов не мешают друг другу.

Не случайно, что на официальное открытие сквера «Авангард» пришло так много жителей округи — его территория в этот день заполнилась до отказа. Для них на эстрадной площадке сквера выступили с праздничной программой артисты Государственной филармонии республики и коллективы художественной самодеятельности.

Открывая официальную церемонию, Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил детей с Днем знаний и пожелал успехов в учебе. Он отметил, что в республике продолжается реализация масштабной программы по благоустройству дворов и созданию удобной городской среды.

— У вас появилось очень комфортное общественное пространство. Хочу поздравить вас с этим радостным событием! — обратился глава республики к горожанам.

Мэр Казани Ильсур Метшин в приветственном слове отметил, что идет планомерная системная работа по благоустройству района завода «Теплоконтроль».

— Сегодня язык не поворачивается назвать это место окраиной. До нашего «Теплоконтроля» дошло Большое Казанское кольцо. Сегодня вы на трамвае можете доехать и до центра города, и до проспекта Победы. У нас еще много планов по благоустройству территории, — заверил жителей округи глава столицы республики.

Действительно, в этом микрорайоне перед Универсиадой 2013 года построили универсальный спорткомплекс с бассейном «Бустан», в прошлом году — второй корпус для школы № 114, а с 2008 года капремонт прошел в 22 домах, школах № 48 и 114 и детском саду № 320.

А в квартальной коробке, в которую вошли улицы Модельная, Авангардная, Кулагина и Актайская, согласно программе «Наш двор» на 2020–2021 годы запланирован ремонт 13 дворов. Сейчас работы ведутся в 10 из них. Стоит отметить, что в домах этого квартала в 1528 квартирах проживают 3184 жителя.

После официального открытия нового общественного пространства Казани Президент Татарстана осмотрел весь сквер, детские площадки, универсальную спортплощадку. Правда, сделать это ему было непросто — местные жители поспешили поделиться с ним радостью от произошедших преобразований и запечатлеть себя вместе с главой республики на фото в память об этом событии. Рустам Минниханов с удовольствием пообщался с детьми и взрослыми жителями округи, выполнив их просьбы об импровизированной фотосессии.

В завершение осмотра главе республики представили проект капитального ремонта центра детского творчества «Олимп», входящего в комплекс нового общественного пространства.