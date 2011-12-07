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Строительство первого участка второй линии метро в Казани обойдется в более чем 41 млрд рублей

Ветка свяжет пять районов города.

В Казани ведутся работы по строительству второй линии метрополитена, которая свяжет пять районов города. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани сообщил генеральный директор компании «Казметрострой» Марат Рахимов.

«Вторая линия метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы Казани» — отметил спикер. 

Новая линия замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная», рассказал Рахимов. 

На данный момент ведутся работы на первом участке метрополитена с четырьмя станциями. Там завершена работа по строительству линий электроснабжения по постоянной схеме и предусмотрено строительство трех перегонных вентиляционных установок, одной водоотливной установки и одной людской соединительной сбойки. 

На данный участок выделили 41,1 млрд рублей. Работы должны завершить к августу 2027 года, заявил гендиректор.

КВ
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