Строительство первого участка второй линии метро в Казани обойдется в более чем 41 млрд рублей

В Казани ведутся работы по строительству второй линии метрополитена, которая свяжет пять районов города. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани сообщил генеральный директор компании «Казметрострой» Марат Рахимов.

«Вторая линия метрополитена свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы Казани» — отметил спикер.

Новая линия замкнется с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная», рассказал Рахимов.

На данный момент ведутся работы на первом участке метрополитена с четырьмя станциями. Там завершена работа по строительству линий электроснабжения по постоянной схеме и предусмотрено строительство трех перегонных вентиляционных установок, одной водоотливной установки и одной людской соединительной сбойки.

На данный участок выделили 41,1 млрд рублей. Работы должны завершить к августу 2027 года, заявил гендиректор.