Ильсур Метшин: Мы всегда рады поддерживать дворовый хоккей

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в гала-матче Всероссийского турнира «Золотая шайба». Игра состоялась на хоккейной коробке в парке «Черное озеро». Кроме мэра на лед вышли ветераны хоккея, главы администраций Исполкома города. «Начало финальной части городского этапа „Золотой шайбы“ — долгожданное событие для детей и родителей. Сегодня хорошая хоккейная погода. Только в финальной части участвует 91 команда — больше 1800 ребят. Это один из любимых зимних видов спорта. Мы всегда рады поддерживать дворовый хоккей. Рад, что все больше мальчишек встают на коньки, ведут здоровый образ жизни», — заявил Ильсур Метшин в беседе с журналистами.