В Казани ограничат движение по улице Кремлевской из-за Студенческого марша победы

В центре Казани ограничат движение транспортных средств в связи с проведением Студенческого марша победы. Постановление с соответствующей информацией опубликовано в сборнике документов на официальном портале мэрии.

Движение ограничат по улице Кремлевской 30 апреля.

Так, с 10.00 до 11.05 перекроют движение возле памятника Мусы Джалилю: здесь пройдет построение участников марша и возложение цветов к памятнику. С 11.05 до 11.20 перекроют движение по улице Кремлевская — организация марша. А с 10.30 до 12.30 проезд закроют перед главным зданием КФУ (Кремлевская, 18): здесь будет организована торжественная церемония, посвященная празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, на месяц с 13 марта по 13 апреля перекроют движение на пересечении улиц Меховщиков и Зайцева в связи с ремонтом канализации. Также с 13 по 16 марта перекроют улицу Туфана Минуллина (в районе дома № 1 по ул. Калинина) из-за работ по прокладке водопровода.