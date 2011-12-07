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Директор Института транспортного планирования о Казани: «Запретить по всему городу левые повороты — это глупость»

По словам московского эксперта, отмена поворотов, призванная снизить число пробок, на самом деле увеличивает время нахождения человека за рулем.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов раскритиковал отмену левых поворотов, которая была введена в Казани некоторое время назад. Об этом эксперт рассказал изданию «Вечерняя Казань» на Всероссийском автотуристическом фестивале Vanlifefest «Русские дороги», который проходит сейчас в Иннополисе.

«Такие вещи бывают нужны, например, в случае с мостами и эстакадами — их стараются делать только с правыми съездами. Но запретить по всему городу левые повороты — это глупость», — сказал Михаил Якимов.

По его словам, отмена левых поворотов не способна избавлять дорогу от пробок и снижать нагрузку, она увеличивает время нахождения одного человека за рулём, соответственно, движение становится более плотным и ситуация по городу только ухудшается.

КВ
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