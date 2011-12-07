Директор Института транспортного планирования о Казани: «Запретить по всему городу левые повороты — это глупость»

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов раскритиковал отмену левых поворотов, которая была введена в Казани некоторое время назад. Об этом эксперт рассказал изданию «Вечерняя Казань» на Всероссийском автотуристическом фестивале Vanlifefest «Русские дороги», который проходит сейчас в Иннополисе.

«Такие вещи бывают нужны, например, в случае с мостами и эстакадами — их стараются делать только с правыми съездами. Но запретить по всему городу левые повороты — это глупость», — сказал Михаил Якимов.

По его словам, отмена левых поворотов не способна избавлять дорогу от пробок и снижать нагрузку, она увеличивает время нахождения одного человека за рулём, соответственно, движение становится более плотным и ситуация по городу только ухудшается.