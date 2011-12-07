Мэр Казани Ильсур Метшин провёл встречу с 12-летним кандидатом на пост главы комитета молодёжи

В Казани мэр столицы РТ Ильсур Метшин провёл встречу с 12-летним кандидатом на пост председателя комитета по делам детей и молодёжи, сообщила пресс-служба мэрии.

Метшин отметил у мальчика сильное стремление к изучению английского и арабского языков, а также был удивлён его активностью, ведь юный кандидат ходит в музыкальную школу и пробует себя в роли ведущего на детском телеканале «Шаян».

«Радует, что есть дети с такими мыслями. Если все юные казанцы будут рассуждать как Эльдар, мы будем спокойны за наше будущее» - добавил мэр.

Мальчик выразил своё стремление занять серьёзный пост тем, что он хочет быть полезным обществу.

Мэр подарил мальчику книги и заявил о надежде встретить его в городской мэрии, когда повзрослеет.