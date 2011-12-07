Офисы от 10 кв.м, парковка и панорамные окна: в Приволжском районе Казани открылся новый бизнес-центр

В одном из самых экологичных и быстроразвивающихся районов Казани открылся бизнес-центр «Заря», который отвечает всем основным требованиям арендаторов. Среди них — наличие парковки и невысокие коммунальные платежи.

О бизнес-центре «Заря» в цифрах

● от 10 кв. м. — размеры офисов

● от 500 рублей — аренда офиса за 1 кв. м. (в арендную плату включены коммунальные услуги, ежедневная уборка и охрана)

● 2000 — машиномест на парковке

● 10 минут — в пути от БЦ «Заря» до центра Казани

«Новый бизнес-центр „Заря“ — один из немногих деловых комплексов, который может предложить своим партнерам парковку на 2000 машино-мест, качественный ремонт помещений, транспортную доступность, а также офис в экологически чистом районе города», — комментирует специалист по аренде Оксана Устинова.

Панорамные окна и естественный свет для продуктивности

Еще один большой плюс нового пространства — панорамные окна с видом на невероятные рассветы и закаты. Проектировщики делового центра сделали выбор в их пользу, поскольку дневной свет и красивый вид из окна напрямую влияют на продуктивность в офисе. Это подтверждает опрос «Indoor Generation», 63% респондентов которого отметили взаимосвязь дневного света и повышения производительности труда. Доктор Стивен Локли (Steven Lockley) — невролог и доцент Гарвардской медицинской школы — объясняет его влияние на человеческий мозг так:

«Свет — это острый стимулятор, который непосредственно воздействует на мозг. Подвергаясь воздействию более яркого и сияющего света в дневное время, организм получает лучший стимулятор. В результате, человек становится более внимательным и будет демонстрировать лучшую когнитивную функцию, становясь потенциально более продуктивным на работе».

Качественная отделка и стильный дизайн

Во всех офисах БЦ «Заря» используются пожаробезопасные подвесные потолки «Армстронг», которые:

— просты в уходе и обслуживании;

— легко локально отремонтировать в случае повреждения;

— можно сочетать с любыми осветительными приборами (у нас в офисах — встроенные светодиоды);

— дарят дополнительную тепловую и звуковую изоляцию.

На полу постелен керамогранит, потому что он:

— имеет более долгий срок службы, по сравнению с другими материалами;

— выдерживает нагрузку весом до нескольких сотен кг/см;

— обладает высокой влаго— и морозостойкостью,

— препятствует появлению пятен на поверхности материала;

— не нуждается в повышенном уходе.

Таким образом, резидент бизнес-центра «Заря» получит:

— Современное рабочее пространство в чистовой отделке

— Гарантированное машиноместо

— Видеонаблюдение и круглосуточную охрану территории

— Система кондиционирования в каждом офисе

— Уютный коворкинг с умной рабочей зоной

— Режим работы бизнес-центра: с 08.00 до 22.00.

— Пропускной контроль

— Ежедневную уборку помещений

— Коммунальное обслуживание All Inclusive

— Мягкие диванчики для гостей

— Переговорную

Бизнес-центр «Заря», г. Казань, Оренбургский тракт, 160.

По вопросам аренды обращайтесь по телефону: +7 987 215-17-75