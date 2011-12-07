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В аэропорту Казани экстренно посадили самолет из Екатеринбурга

Причиной аварийной посадки стала разгерметизация воздушной системы.

В Международном аэропорту «Казань» экстренно посадили самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву.

Во время выполнения рейса спустя час после вылета самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» подал сигнал аварийного снижения над Удмуртией. Тогда пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в Казани, она прошла благополучно. Всего на борту находилось 30 человек — 26 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Причиной аварийной посадки стала разгерметизация воздушной системы. Резервный борт с пассажирами был отправлен в Москву спустя пять часов. 

КВ
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