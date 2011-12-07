Загородные лагеря: на отдых всей семьей?

Благодаря ей в ближайшие годы в столице РТ обновят все 14 муниципальных лагерей, часть из которых будут использоваться круглогодично.Такой системный подход к ремонту инфраструктуры отдыха детей применяется впервые. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин. В числе первых будет отремонтирован детский оздоровительный лагерь «Спутник», где на этой неделе вместе с градоначальником побывали журналисты.Детский оздоровительный лагерь «Спутник» находится в черте города, в поселке Кадышево. Он был введен в эксплуатацию в далеком 1969 году. На его территории площадью 4 га расположены 6 кирпичных спальных корпусов, столовая на 240 мест, медпункт, складские помещения, клуб на 210 мест, танцплощадка, спортивные площадки - волейбольная и баскетбольная, а также футбольное поле. Мэр Казани вместе с журналистами осмотрел столовую, клуб и жилые корпуса - износ кирпичных стен, по оценке специалистов, здесь составляет порядка 60 - 70%.Этим летом в лагере отдохнули 850 человек. В каждую смену принимаются более 200 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Вот уже 16 лет каждый сезон на две смены привозит в лагерь своих воспитанников тренер детской спортивной школы «УНИКС-Юниор», ведущий тренер РТ по баскетболу Игорь Пономарев. Кроме юных баскетболистов в лагерь приезжают дети и подростки, занимающиеся легкой атлетикой, гандболом, хоккеем на траве, волейболом. Как рассказал главе города Игорь Пономарев, в лагере созданы хорошие условия для летних сборов юных спортсменов: свежий воздух, красивая природа. Среди достоинств этого места - близость к городу. Но, как признался тренер, родители его воспитанников, которые сами в детстве ездили в этот лагерь, отмечают, что с тех пор здесь ничего не изменилось.Мэр Казани напомнил, что в этом году Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о запуске в Татарстане новой республиканской программы капитального ремонта детских загородных лагерей. Наряду с программами капремонта детских садов, школ и поликлиник она нацелена на модернизацию социальной инфраструктуры в республике.Программа рассчитана на 3 - 4 года, в течение которых планируется обновить все 14 муниципальных лагерей Казани. Все они были построены в 30 - 60-е годы, их средний возраст составляет 60 лет. Стоимость капремонта будет зависеть от вместимости лагеря, его текущего состояния и других факторов. Предполагается, что в первый год действия программы приведут в порядок 4 лагеря, которые находятся в городской черте, включая «Спутник».- Лагерю уже 50 лет. С тех пор как он появился, ничего не изменилось, только окна пластиковые поставили и кушетки другие. Туалет по-прежнему на улице, - отметил Ильсур Метшин. - Хорошо, что мы не потеряли инфраструктуру, она служит детям. В соседних городах и других регионах в таких местах давно стоят коттеджи и частные базы отдыха. Но то, что 50 лет ничего не менялось, нас не красит. Этот лагерь будет отремонтирован к следующему сезону, мы увеличим емкость лагеря, появятся теплые душевые, баскетбольная площадка. Глава города отметил, что существующее футбольное поле идеально по своим размерам, и поручил продумать, где лучше установить баскетбольную и волейбольную площадки, чтобы дети и подростки могли играть с мая по сентябрь. Клуб, столовую, а также 5-этажный кирпичный корпус, который почти два десятилетия стоит заброшенным, предполагается сделать круглогодичными. Такими же всесезонными могут стать еще часть загородных лагерей. - У нас в Казани проходит много мероприятий, и эти лагеря в весенний, осенний, зимний периоды, когда там нет детей, могут быть теми же хостелами, куда могут приезжать спортсмены, где можно проводить различные мероприятия, конференции, - пояснил журналистам глава города. По его словам, в круглогодичные лагеря казанцы смогут приезжать в выходные семьями, кататься на велосипедах, совершать пешие прогулки, кататься на лыжах. Таким образом, они станут местом круглогодичного активного отдыха всех казанцев. Оплата будет доступной для студентов, многодетных семей, сказал Ильсур Метшин.После капремонта в лагере «Спутник» в летних корпусах смогут отдыхать по 200 - 220 человек, а в 5-этажном корпусе - 150 человек.Ильсур Метшин вспомнил, как сам до 9-го класса ездил в загородные лагеря вместе со сборной командой города по хоккею. - Это самые лучшие воспоминания, самые теплые и дорогие. Я пионерскому лету обязан многим, - рассказал он. - И я очень хочу сделать все возможное, чтобы такие замечательные воспоминания были у как можно большего количества детей, юношей и родителей. Это то хорошо забытое, что нужно обязательно возвращать в нашу жизнь.