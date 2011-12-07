Казанская телебашня в День врача будет подсвечиваться праздничными огнями

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Казанская телебашня будет подсвечиваться праздничными огнями в Международный день врача, сообщили в пресс-службе Радиотелевизионного передающего центра РТ.
«Подсвечивать телевышку начнут 5 октября в 19.00 в честь поддержки людей одной из самых нужных и благородных профессий на планете», — уточняется в сообщении.
Коллектив филиала РТПЦ РТ выразил огромную благодарность медикам за их труд и желает врачам «здоровья и большого человеческого счастья».