Кондукторы на 14 маршрутах казанских автобусов проигнорировали масочный режим

По итогам мониторинга общественного транспорта в сентябре кондукторы на 14 автобусных маршрутах Казани проигнорировали масочный режим. Всего было проверено 37 маршрутов. Об этом в ходе делового понедельника в мэрии доложила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

— Результаты можно назвать плачевными. На 14 маршрутах кондукторы и большинство пассажиров не использовали маски, — заявила Трофимова.

Она напомнила, что особенно в часы пик социальную дистанцию в транспорте не удается соблюдать и маска является единственным защитным механизмом.

— Только силами Роспортребнадзора и МВД едва ли удастся переломить эту ситуацию. По Казани задействовано только 100 сотрудников. Поэтому мы предлагаем Комитету по транспорту города провести рейдовые осмотры и представить материалы в наш адрес. Нам будет достаточно трёх фотографий, на которых зафиксируют кондуктора без маски, номер маршрута и табличка из салона автобуса с именем кондуктора, — отметила Марина Трофимова.

Первый заместитель Главы муниципального образования города Казани Денис Калинкин подчеркнул, что по общественному транспорту и магазинам видно, что «люди расслабились».

— Но опасность сохраняется. Не хотим болеть, переживаем за близких, значит необходимо соблюдать меры профилактики. Сегодня число нигилистов, которые не верили в коронавирус, поубавилось. А человек в маске защищает не только себя, но и обеспечивает общественную безопасность, — сказал Калинкин.