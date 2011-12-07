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Руководителям ПАТП-2 и ПАТП-4 объявлены выговоры

Причиной стала неудовлетворительная работа автотранспортных предприятий.

Руководитель Исполкома города объявил выговоры руководителям ПАТП-2 и ПАТП-4. Причиной стала неудовлетворительная работа автотранспортных предприятий, что было выявлено в ходе рейдов специалистов Роспотребнадзора. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил заместитель руководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

— За сентябрь было проверено 5116 единиц подвижного состава, силами контрольно-ревизионной службы выявлено почти 3 тысячи пассажиров без масок. Большинство граждан одели маски после замечаний. Около 100 человек высажены из салонов автобусов, — сообщил Шакиров.

Также выявлено 158 кондукторов, у которых на лице отсутствовали маски. 109 из них получили выговор, 49 человек лишены премии за сентябрь.

КВ
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