Руководителям ПАТП-2 и ПАТП-4 объявлены выговоры

Руководитель Исполкома города объявил выговоры руководителям ПАТП-2 и ПАТП-4. Причиной стала неудовлетворительная работа автотранспортных предприятий, что было выявлено в ходе рейдов специалистов Роспотребнадзора. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил заместитель руководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

— За сентябрь было проверено 5116 единиц подвижного состава, силами контрольно-ревизионной службы выявлено почти 3 тысячи пассажиров без масок. Большинство граждан одели маски после замечаний. Около 100 человек высажены из салонов автобусов, — сообщил Шакиров.

Также выявлено 158 кондукторов, у которых на лице отсутствовали маски. 109 из них получили выговор, 49 человек лишены премии за сентябрь.