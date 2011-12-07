Руководителям ПАТП-2 и ПАТП-4 объявлены выговоры

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Руководитель Исполкома города объявил выговоры руководителям ПАТП-2 и ПАТП-4. Причиной стала неудовлетворительная работа автотранспортных предприятий, что было выявлено в ходе рейдов специалистов Роспотребнадзора. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил заместитель руководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.
— За сентябрь было проверено 5116 единиц подвижного состава, силами контрольно-ревизионной службы выявлено почти 3 тысячи пассажиров без масок. Большинство граждан одели маски после замечаний. Около 100 человек высажены из салонов автобусов, — сообщил Шакиров.
Также выявлено 158 кондукторов, у которых на лице отсутствовали маски. 109 из них получили выговор, 49 человек лишены премии за сентябрь.