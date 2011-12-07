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В 36 домах Казани еще не провели подачу тепла

Сейчас завершаются работы по регулировке и отладке теплоснабжения.

В 5 314 многоквартирных домах Казани подключили тепло, в оставшихся 36 отопление запустят в течение недели. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы Исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Известно, что отопительный сезон в городе стартовал 21 сентября. Тремя днями ранее досрочную подачу тепла организовали для учреждений образования и здравоохранения. Сейчас завершаются работы по регулировке и отладке теплоснабжения. Все его крупные источники уже готовы к зимнему сезону.

По словам первого замглавы МО Казани Дениса Калинкина, на горячую линию Комитета ЖКХ и в систему «Открытая Казань» поступали различные обращения. Только в пределах одного дома одним жильцам было холодно, а другим жарко. Также поступали звонки о перетопах.

Позже он отметил, что все решения, касающиеся многоквартирного дома, согласно жилищному кодексу, принимаются общим собранием жильцов. А потому температура не может выставляться по индивидуальным пожеланиям. В связи с этим Калинкин посоветовал соседям научиться договариваться, слушать и слышать друг друга. 

КВ
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