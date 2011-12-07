В Казани за неделю «скорая» выехала на вызов 7 тыс. раз

В Казани за неделю «скорая» выехала на вызов 7 004 раз, сообщили в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани.

«С 28 сентября по 4 октября, скорая медицинская помощь Казани выполнила 7004 вызова, в том числе 1001 вызов в общественные места», — уточняется в сообщении.

6 304 вызова — с жалобами на различные заболевания, 162 вызова — с жалобами на нарушение мозгового кровообращения, 46 вызовов — острые инфаркты миокарда, 84 вызова — роды.

616 раз медики «скорой» выезжали на место несчастных случаев, 57 из них — ДТП (52 пострадавших: 22 — госпитализированы, 1 — погиб, 14 из них — пожары (пострадавших нет).