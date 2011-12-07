Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани за неделю «скорая» выехала на вызов 7 тыс. раз

Более 1 тыс. вызовов медики скорой помощи осуществили в общественные места.

В Казани за неделю «скорая» выехала на вызов 7 004 раз, сообщили в  ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани.

«С 28 сентября по 4 октября, скорая медицинская помощь Казани выполнила 7004 вызова, в том числе 1001 вызов в общественные места», — уточняется в сообщении.

6 304 вызова — с жалобами на различные заболевания, 162 вызова — с жалобами на нарушение мозгового кровообращения, 46 вызовов — острые инфаркты миокарда, 84 вызова — роды.

616 раз медики «скорой» выезжали на место несчастных случаев, 57 из них — ДТП (52 пострадавших: 22 — госпитализированы, 1 — погиб, 14 из них — пожары (пострадавших нет).

КВ
Лента новостей