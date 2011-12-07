Как в Казани готовятся к Рождеству Христову

Завершение минувшей недели стало началом подготовки христиан к празднику Рождества Христова. У православных верующих с 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до 7 января, дня самого праздника. А в прошедшее воскресенье начался отсчет предрождественского периода и у представителей западнохристианского мира - католиков, лютеран. Это время, аналогичное Рождественскому посту, называется Адвент. В этом году первый день Адвента выпал на 2 декабря. Утро этой праздничной даты в Казанской кирхе встретили особым торжественным богослужением, а вечером там состоялся концерт органной музыки «Свет рождественской звезды». Согласно западнохристианской традиции первый день Адвента начинается как точка отсчета до Рождества Христова - в четвертое воскресенье до дня праздника. Западный мир встречает Рождество в соответствии с григорианским календарем - 25 декабря. В этом году обратный отсчет установил, что 1-й Адвент, то есть первое воскресенье праздника, выпадает на 2 декабря.Кстати, первые свидетельства об этом предрождественском времени относятся еще к 380 году, когда Сарагосский собор установил особые правила посещения богослужений до праздника Богоявления. Духовный смысл Адвента, так же, как и Рождественского поста, - это и подготовка к празднованию Рождества, время радостного ожидания, и в то же время особый настрой верующего человека, время размышлений о жизни и поступках, не всегда верных, дабы постараться не допускать их в дальнейшем. Как и Рождественский пост, Адвент для христианина - напоминание о добрых делах, которые еще можно успеть сделать как приношение своей душе и Богу. Христианские обычаи встречи Рождества Христова на Востоке и Западе схожи и уходят едиными корнями далеко в древность. Это обязательное украшение дома и храма еловыми ветками. Вот и в западнохристианской традиции есть такая символика - венок Адвента. Сплетается он из еловых веток, в него устанавливаются свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе - две и так далее. Поэтому с приближением Рождества с каждым воскресеньем вокруг становится все светлей и светлей! Добавим, что этими венками украшаются как церкви, так и дома верующих.А вот эта традиция-подарок, весьма распространенная в странах Европы, нравится всем без исключения малышам, впрочем, и взрослым тоже. Это рождественский календарь, показывающий время, остающееся до Рождества. Традиционно это открытка или картонный домик, в котором 24 открывающихся окошка. За каждым спрятаны конфета, записка с пожеланиями или маленькие подарочки. Рождественский календарь состоит из 24 дней и отсчитывает время с 1 по 24 декабря, то есть до самой даты наступления Рождества - 25 декабря по григорианскому календарю. Первые упоминания о рождественских календарях относятся к первой половине XIX века. Начало традиции положили в Германии последователи лютеранской церкви. Считается, что первый детский рождественский календарь напечатал Герхард Ланг в своей типографии в Мюнхене. В 1908 году его компания впервые представила Адвент-календарь с 24 цветными карточками, прикреплявшимися к картонной доске. Вскоре обычай распространился на территории немецкоязычных стран. А уже с начала XX века миллионы детей и взрослых по всей Европе незадолго до главного праздника в году каждый день с удовольствием открывают окошечки любимого рождественского календаря. В последние годы рождественские календари стали появляться и в России. Конечно, основными получателями такого календаря остаются дети.В Немецком Доме Республики Татарстан также началась активная подготовка к встрече Рождества Христова. В минувшую пятницу, 30 ноября, здесь состоялся вечер Адвента, совмещенный с занятием кружка немецкой кулинарии Deutsche Küche. Украшением чайного стола предрождественского вечера стал пирог Apfelkuchen. А испекли этот яблочный пирог участники кружка, которым руководит активист Немецкого Дома РТ Светлана Балобанова.Кстати, недавно рецепты кружка немецкой кухни переданы в Дом дружбы народов Республики Татарстан, ведь жители нашей многонациональной республики всегда с удовольствием учатся друг у друга полезным делам в нашем большом общем доме - России.