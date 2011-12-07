Как в Казани внедряются энергосберегающие технологии

О возможностях применения энергоэффективных технологий при строительстве новых объектов, а также в жилищной, социальной, транспортной сферах рассказал на «деловом понедельнике» председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов, передает пресс-служба мэрии Казани.Он сообщил, что мероприятия по энергосбережению в жилом фонде за последние 7 лет позволили только по тепловой энергии получить эффект в 2,2 млн гигакалорий на сумму 2,6 млрд рублей. В настоящее время рост потребления энергетических ресурсов объясняется в первую очередь вводом новых социальных объектов.Проекты повышения энергоэффективности реализуются на всех крупнейших муниципальных предприятиях Казани, в числе которых АО «Казэнерго», МУП «Водоканал», МУП «Метроэлектротранс». «Так, например, за последние три года «Казэнерго» выполнило реконструкцию 12 котельных, 4 из них - в 2018 году. Суммарная годовая экономия от этой работы составила 7,3 млн рублей, а потери тепловой энергии в результате выведения из эксплуатации 100 центральных тепловых пунктов и установки 1388 индивидуальных тепловых пунктов на 1267 объектах снизились на 20 - 40%», - рассказал спикер.Артур Валиахметов отметил, что в области строительства экономии энергии способствует интерес девелоперов к «зеленым стандартам». «Важно понимать, что международные стандарты отражают требования концепции устойчивого развития. Например, стандарт LEED включает в себя свыше 50 параметров, которым должно соответствовать здание. В обществе постепенно возникает понимание, что соблюдение «зеленых стандартов» выгодно всем», - отметил Артур Валиахметов.В сфере транспорта в Казани реализуется республиканская программа «Развитие рынка газомоторного топлива на 2013 - 2023 годы». В прошлом году приобретено 104 автобуса такого типа. Использование газомоторного топлива снижает затраты на моторное топливо, уменьшает вредные выбросы и повышает безопасность.«На сегодня энергосберегающие мероприятия включены во все муниципальные программы структур и предприятий», - подчеркнул Артур Валиахметов. В качестве примера он привел программу капитального ремонта социальных объектов и убедительные результаты всего лишь по одному объекту. Так, в 2017 году после капитального ремонта детского сада №346 потребление отопления и электричества уменьшилось на 10 и 12% соответственно. В 2018 году на территории 16 поселков в рамках программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах Татарстана было смонтировано 1400 светодиодных светильников. А при установке счетчиков электроэнергии на 29 светофорных объектах учреждение «Автоматизированная система управления дорожным движением» сэкономило почти 2 млн рублей.Несмотря на проводимые в городе мероприятия по энергосбережению, все еще имеется потенциал экономии. Одним из механизмов привлечения внебюджетных источников является энергосервисный контракт. «Главный его плюс в том, что бюджет города не вкладывает первоначальные средства. Затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой им в итоге экономии средств. В результате сейчас мы получаем новое, современное, энергоэффективное оборудование, а после окончания срока контракта и экономию в бюджет города», - пояснил председатель комитета экономического развития Казани.В современных условиях самыми эффективными являются замена осветительных приборов наружного и внутреннего освещения, а также установка оборудования для экономии воды.Так, комитет физической культуры и спорта одним из первых среди муниципальных учреждений заключил контракт с ДЮСШ «Стрела» - 764 светильника были заменены на светодиодные. Результаты экономии были видны уже после первого месяца использования нового оборудования. По прогнозу потребление энергии на освещение должно снизиться в два раза, отметил спикер. Он призвал коллег подключиться к анализу потребления электроэнергии на других социальных объектах и просчитать эффективность применения контрактов с последующей их реализацией.Активно проводит эту работу и комитет внешнего благоустройства. Всего на балансе города около 82 тысяч светоточек, из них уже более 13 тысяч - это энергосберегающие. Они установлены за последние четыре года. Второй энергосервисный контракт был заключен по модернизации уличного освещения. В результате были заменены 6100 светильников и установлены 30 шкафов управления. Это позволит сэкономить около 20 млн рублей.«Из-за несовершенства нормативно-правовой базы были проблемы по заключению энергосервисных контрактов, но сегодня механизмы отлажены, и это открывает перед нами новые возможности», - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин, отметив, что в целом выполняется большая, многогранная, трудоемкая, хоть и невидимая для горожан работа. «Экономия энергоресурсов - это наше бережное отношение к природе, экологии, завтрашнему дню. Многие наши предприятия, подразделения исполкома, муниципальные унитарные предприятия очень активно занимаются энергосбережением. Цифры впечатляющие, хорошие», - оценил проводимые работы по энергосбережению глава города.Артур Валиахметов рассказал об опыте мировых городов в отрасли энергосбережения. Из тенденций он отметил использование технологии «энергия из мусора». В городах, где сортировка мусора достигла всеобщего масштаба, отходы стали источником энергии или используются для вторичной переработки. Такая технология широко применяется, в частности, в Мальме (Швеция), Вене (Австрия), Сингапуре.«Применение таких технологий, как правило, сопряжено с высоким уровнем культуры потребления и экологического сознания самого населения. Все жители самых продвинутых с точки зрения энергетики городов мира с детства приучаются к эффективному использованию имеющихся ресурсов - воды, тепла, электричества. И мы тоже должны к этому стремиться», - подчеркнул Артур Валиахметов.В связи с этим одна из важных задач, которая сегодня стоит перед городом, - это повышение общей культуры потребления энергоресурсов. На это нацелены различные семейные праздники, в числе которых всероссийский фестиваль энергосбережения«Вместе ярче», прошедший в 2018 году в парке им. Горького, разъяснительная работа в СМИ, школьных и дошкольных учреждениях, активная социальная реклама. Артур Валиахметов сообщил, что планируется привлекать структурные подразделения исполкома Казани к проведению уроков энергосбережения в школах города. Первые такие уроки пройдут уже в феврале. Спикер также предложил проводить конкурсы и олимпиады, направленные на формирование и укрепление идей эффективного использования энергии и ресурсов.Мэр Казани Ильсур Метшин призвал обратить особое внимание на экологическое воспитание детей. «Мы выросли в таком поколении, когда нас учили выключать за собой свет. В том числе Президент нашей страны говорит, что до сих пор осталась эта привычка. Понятно, это самое элементарное, этому каждый родитель учит, но сейчас перед нами новые задачи - по раздельному сбору мусора. В мире экологическое образование уже давно привили, в Европе уже давно это прошли и живут по этим стандартам. Если мы хотим жить в чистом городе, уважительное отношение к завтрашнему дню нужно закладывать у детей. Самое тяжелое - менять самих себя, менять менталитет наших людей, перевоспитывать их. Нас тяжело перевоспитать, но делать это через детей - это самый верный путь», - заявил градоначальник и поручил главам районов и руководителям предприятий включить в отчеты планы по энергосбережению и раздельному сбору мусора.