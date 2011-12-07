Казанский проспект Победы будет приведен в порядок

В нынешнем году, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в столице РТ намечен ремонт проспекта Победы. Об этом сообщается на официальном портале мэрии Казани.Работы будут проводится на отрезке от ул. Академика Завойского до ул. Академика Губкина. Специалисты заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия.Всего в текущем году в Казанской агломерации собираются обновить более 25 объектов дорожно-уличной сети, 9 из которых находятся в Казани.