Наталья Фишман-Бекмамбетова поделилась планами благоустройства набережной озера Кабан

«В ожидании открытия второй очереди самое время приоткрыть завесу тайны и показать, что же там творится за ограждением», — поделилась планами благоустройства набережной озера Кабан помощник президента РТ Наталья Фишман-Бекмамбетова с подписчиками на своей страничке социальной сети Instagram.

Она рассказала, что сейчас над благоустройством ежедневно работают 57 строителей и 16 единиц техники. А вдоль набережной уже начались строительно-монтажные и земляные работы.

«Представьте, как уже совсем скоро здесь можно будет провести теплый вечер в кафе с видом на озеро, покататься на водных лыжах или помечтать лёжа на лужайке», — написала Фишман.

По словам помощника главы Татарстана, на площадке устанавливаются железобетонные и металлоконструкции и фито-очистные сооружения. А по улице Марджани застилается гранитное покрытие, сваи под пешеходную дорожку вдоль озера уже забиты.

Отметим, что первую часть пешеходного маршрута до пересечения улиц Салимжанова и Хади Такташ закончили летом к чемпионату мира по футболу 2018 года, после чего этот проект получил американскую премию архитекторов International Planning Excellence Awards 2019.