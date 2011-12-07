В Казани назвали «Женщину – бизнес-леди» и «Мужчину – благородное сердце»

Так, победителями номинации «Женщина — мать» стала врач–эпидемиолог Светлана Столяренко, воспитывающая вместе с мужем 6 детей, и Гузель Раскалеева — в ее семье подрастает 8 детей: семь дочек и один сын. Победителями номинации «Женщина — культура и духовность» стали руководитель ДК «Красная Горка» Динара Хакимова и профессор, народная артистка и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Маргарита Коварская. Диплом победительницы в номинации «Особое признание» из рук мэра получила директор благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева. «Женщиной — бизнес-леди» стала известный казанский модельер Катя Борисова.

Что касается мужчин, в этом году «Мужчиной-лидером» стал директор УК «Заречье» Ильсур Хисматуллин. А номинация «Мужчина — благородное сердце» была присвоена народному артисту Татарстана и заслуженному артисту России Салавату Фатхутдинову.