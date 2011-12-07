В Казани возродят исторические трамвайные маршруты через центр города

В центр Казани хотят вернуть исторические трамвайные маршруты, застроить его часть социальным жильем, а также соединить несколькими эстакадами с набережной Волги. Такие предложения озвучили авторы концепции градостроительного будущего исторического центра столицы РТ в исполкоме.

По мнению главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, застройщиков тормозит боязнь сложных требований к проектной документации, долгих согласований и поиск узких специалистов. Ведомство ищет пути, чтобы облегчить данные обстоятельства и ускорить оживление центра города.

«Одна из первых наших задач заключается в том, чтобы четко и понятно формализовать предмет охраны и дать ему конкретные пространственные, геометрические характеристики, размеры», — отметил руководитель проектной группы Олег Маклаков.

Архитектор считает, что историческому центру необходимо обновляться, так как «столица региона не должна быть законсервирован как музей».

Концепция предполагает развитие поперечных связей внутри центра города. Предполагается построить несколько пешеходных мостов, чтобы обеспечить выход к набережной Волги. Также рассматривается вариант возрождения в центре города исторических трамвайных маршрутов наряду с заложенным в генплан до 2035 года круговой городской электрички. А территорию у автовокзала на улице Татарстан планируется застроить социальным жильем.

Окончательную концепцию развития исторического центра Казани представят уже летом.



