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В Татарстане протестируют систему, не дающую потерять водителям автобусов бдительность на дороге

Отвлекшегося или засыпающего водителя приведут в чувство специальные сигналы.

В Татарстане протестируют систему, которая будет контролировать бдительность водителей маршрутных транспортных средств. Проект запустило министерство транспорта России, сообщают «РИА Новости».

Состояние водителей будут отслеживать браслеты, измеряющие пульс и электрическую активность кожи, а также различные датчики и камеры. Отвлекшегося или засыпающего водителя приведут в чувство спецсигналы.

Помимо Татарстана проект тестируется в Белгородской, Московской, Калужской, Рязанской и Омской областях.

По результатам тестирования ведомство оформит единые технические требования к системе, которые потом можно будет установить на транспортные средства местных и межрегиональных маршрутов.

КВ
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