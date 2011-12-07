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В Казани в третий раз пройдут соревнования в классе яхт «Микро»

Соревнования пройдут с 6 по 11 июля на базе Казанского яхт-клуба «Локомотив».

Казань уже в третий раз принимает соревнования яхт в классе «Микро». В этом году в ряду участников ожидаются 20 яхт из разных регионов России.

Отмечается, что победитель будет определяться в дивизионах Racer и Cruiser, в общем зачёте будет разыгрываться титул Чемпионов России. Планируется награждение победителей в женском зачёте. Соревнования включат в себя участие яхт национального дивизиона.

Соревнования пройдут с 6 по 11 июля на базе Казанского яхт-клуба «Локомотив». Открытие чемпионата пройдёт 7 июля в 10:30.

Чемпионат проводится Федерацией парусного спорта Республики Татарстан и Ассоциацией класса «Микро» при поддержке АО «Технополис Химград» и компании «Внештрейдсервис ЛТД».

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