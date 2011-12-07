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В трёх районах Казани обнаружили трёхкратное превышение уровня формальдегида в воздухе

Превышения нормы выявлено в Кировском, Московском и Вахитовском районах.

В трёх районах Казани обнаружено трёхкратное превышение уровня формальдегида в воздухе. Было замечено превышение нормы в Кировском, Московском и Вахитовском районах, сообщил Гидрометцентр РТ.

Наиболее высокий показатель ядовитого вещества в воздухе был выявлен в пункте наблюдения по улице Декабристов. Там он составил 0,157 мг/ куб. м вместо 0,05 мг/ куб. м допустимых.

Также превышение показателей было замечено в Вахитовском районе – 0,052-0,054, и на Горьковском шоссе – 0,062 мг/куб.м.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани было замечено превышение уровня формальдегида на пяти станциях города. В этот список попали станции: по улице Горьковское шоссе, на улице Декабристов, на пункте наблюдения №6, расположенном по ул. Степана Халтурина, в Вахитовском и в Авиастроительном районах.

КВ
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