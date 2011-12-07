Фасады зданий в Казани будут расписаны уличными художниками из США

В Казани фасады зданий по улицам Абсалямова и Четаева будут расписаны стрит-арт художниками из разных стран. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Муралы будут созданы в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». По словам руководителя молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирины Карих, всего будет создано семь граффити, одним из них станет портрет известного деятеля культуры республики. Остальные будут посвящены теме связи поколений.

Стартует фестиваль 14 августа. На его открытии с помощью проектора организаторы продемонстрируют пришедшим макеты самых интересных работ.

«Фестиваль станет примером диалога города и художников, внесет вклад в преображение городской среды через уличное искусство», — подчеркнул министр ведомства Дамир Фаттахов.

Официальная презентация готовых муралов пройдет 30 августа.