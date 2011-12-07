Минздрав: Чаще всего татарстанцы вакцинируются в пунктах у станций метро и культурных центрах

Татарстанцы активно вакцинируются у метро и центров культуры, хотя весной этого года посещаемость была низкой. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков на пресс конференции о санэпидситуации.

«Фиксируем интерес населения к внеполиклинической вакцинации. Он продолжается, он устойчивый» — сообщил Жаворонков.

По его словам, всего за июль в пунктах у станций метро вакцинировались 11 тыс. человек, в культурных центрах — 8 тыс. человек. Число привитых в мобильных пунктах вакцинации составляет 19 478 человек.

Также он отметил, что сейчас любой желающий может вакцинироваться в банке на Пушкина, 4. Часы работы пункта соответствуют рабочему времени банка.

Получить прививку от COVID-19 можно в ТЦ «Мега», «Южный», «Парк Хаус», в «Леруа Мерлен» на проспекте Амирхана. Также пункты вакцинации расположены около станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Дубравная».

Вакцинироваться можно и Доме культуры имени Ленина, в культурных центрах «Московский», «Залесный», «Сайдаш».