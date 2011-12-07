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Казань наладит авиасообщение с Лондоном

Та же авиакомпания получила допуск к полетам из Казани в Каир.

Росавиация сообщила о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в столицу Великобритании. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания Azur Air.

По информации ведомства, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Долететь до Лондона можно из аэропортов Екатеринбурга, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени и Уфы.

Также авиакомпания получила допуск к полетам из Казани в Каир. 

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