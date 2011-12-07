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Леонов: Сложностей в проведении Казанского марафона не видим

Казанский марафон планируют провести 10-11 октября.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка не создает сложностей в проведении Казанского марафона, заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Следим за ситуацией с вирусом в Казани, понимаем, что происходит на территории города. На сегодняшний день не видим сложностей в проведении. Работаем в рамках ранее прописанных регламентов. Это мероприятие на открытом воздухе, так что соблюдать нормы проще», — сказал министр.

Напомним, Казанский марафон планируют провести 10–11 октября. Бегуны со всей России приедут в столицу Татарстана, чтобы преодолеть дистанции в 3, 10, 21,1, и 42,2 км.

КВ
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