Леонов: Сложностей в проведении Казанского марафона не видим

Санитарно-эпидемиологическая обстановка не создает сложностей в проведении Казанского марафона, заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Следим за ситуацией с вирусом в Казани, понимаем, что происходит на территории города. На сегодняшний день не видим сложностей в проведении. Работаем в рамках ранее прописанных регламентов. Это мероприятие на открытом воздухе, так что соблюдать нормы проще», — сказал министр.

Напомним, Казанский марафон планируют провести 10–11 октября. Бегуны со всей России приедут в столицу Татарстана, чтобы преодолеть дистанции в 3, 10, 21,1, и 42,2 км.