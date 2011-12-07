Центр семьи «Казан» переходит на новый график работы

Татарстанцев и гостей республики предупредили об изменении расписания смотровой площадки Центра семьи «Казан».

По сообщению Дирекции парков и скверов Казани, с сегодняшнего дня полюбоваться панорамным видом с 32-метровой высоты можно будет только до 20:00. Посетителей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и использовать средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что в этом году ее посетили уже 71 122 человека. Стоимость билета на смотровую площадку для взрослых составляет 150 рублей, детям до 7 лет – бесплатно.