Центр семьи «Казан» переходит на новый график работы

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Татарстанцев и гостей республики предупредили об изменении расписания смотровой площадки Центра семьи «Казан».
По сообщению Дирекции парков и скверов Казани, с сегодняшнего дня полюбоваться панорамным видом с 32-метровой высоты можно будет только до 20:00. Посетителей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и использовать средства индивидуальной защиты.
Отмечается, что в этом году ее посетили уже 71 122 человека. Стоимость билета на смотровую площадку для взрослых составляет 150 рублей, детям до 7 лет – бесплатно.