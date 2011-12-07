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В Казани начали реставрацию ещё одного объекта культурного наследия

В доме Шигабутдина Марджани вскоре появится музей, посвященный татарскому деятелю.

В Казани начали реставрацию ещё одного объекта культурного наследия – дома общественного деятеля Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Предварительно проведя историко-архивные исследования, специалисты приступили к демонтажу прогнивших деревянных полов. Далее по плану появление кирпичного пристроя, навеса над входами, а также восстановление утраченных элементов.

По окончании реставрационных работ в доме 1858 года постройки сделают музей.

КВ
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