Переживет ли зиму бульвар на Декабристов?

По Казани ходят слухи, что новый бульвар на улице Декабристов, который летом этого года накануне чемпионата мира по футболу аккуратно выложили уникальной светлой тротуарной плиткой, сейчас, как все городские тротуары, тоже обильно посыпают противогололедным реагентом, чистят от снега с помощью мини-бульдозера и даже долбят наледь ломом. Горожане в тревоге: что останется к весне от роскошной плитки, которую дорожные рабочие укладывали вручную, ползая на коленях? Прокомментировать слухи «КВ» попросили нашего постоянного дорожного эксперта Рината Губаева, который срочно выехал на место: - Я побывал на бульваре на улице Декабристов и хочу сообщить, что материалом тротуарной брусчатки там является гранит - материал очень прочный, красивый и дорогой. Вначале подумал, плитка сделана методом вибропрессования под гранит, так как он в разы дешевле, но уступает по прочностным и морозоустойчивым характеристикам природному граниту. Однако блеск слюды в составе природного гранита развеял сомнения об уложенной брусчатке. Поэтому уверен, ни ломы, ни погрузчики бульвар не разрушат. Правда, при условии, что в конструкции под песком уложили так называемый геосинтетический материал, который исключит неравномерную усадку брусчатки весной. В момент моего посещения объекта на тротуаре лежал утоптанный снег, поэтому, чем его обрабатывали, не было видно. Но судя по содержимому стоящих по обочине ящиков, это известная всем песко-соляная смесь. Конечно, такую дорогую дорожную красоту могли бы своевременно очищать от свежевыпавшего снега и обрабатывать покрытие чистой солью, а в идеале - природными или искусственными солевыми рассолами. Но, видимо, здесь городские дорожные службы экономят, хотя стоимость этой тротуарной брусчатки из гранита примерно от 1600 рублей за квадратный метр. Вибропрессованная дешевле раза в полтора.