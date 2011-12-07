В Казани откроют новый памятник воинам-интернационалистам

В Казани в парке Победы откроют новый памятник воинам-интернационалистам «После боя». Церемония открытия запланирована на 12 июня в 11:00, сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

После открытия в 12:00 церемонию продолжит выступление ансамбля минобороны России «Голубые береты» в ДК им. Ленина.

Эскизы памятника обсуждала республиканская комиссия с участием воинов-интернационалистов, Министерства культуры РТ и исполкома Казани. Скульптурную композицию выполнил Александр Кислов.