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В Казани откроют новый памятник воинам-интернационалистам

Церемония открытия композиции «После боя» запланирована на 12 июня в 11:00 в парке Победы.

В Казани в парке Победы откроют новый памятник воинам-интернационалистам «После боя». Церемония открытия запланирована на 12 июня в 11:00, сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

После открытия в 12:00 церемонию продолжит выступление ансамбля минобороны России «Голубые береты» в ДК им. Ленина.

Эскизы памятника обсуждала республиканская комиссия с участием воинов-интернационалистов, Министерства культуры РТ и исполкома Казани. Скульптурную композицию выполнил Александр Кислов.

КВ
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