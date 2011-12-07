В Казани планируется открыть якутскую школу разработки компьютерных игр и 3D рисования

В Казани планируют открыть якутскую школу разработки компьютерных игр для детей. Министр цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха Анатолий Семенов рассказал ИА «Татар-информ» о том, что проект разработан в рамках сотрудничества Якутии и Татарстана.

По словам Семёнова, помимо основ разработки компьютерных игр, обучающимся в школе детям будут преподавать 2D и 3D рисование.

«Сейчас уже идут переговоры по поводу места, где будет располагаться школа. IT-парк предложил свою площадку» — добавил он.

Он подчеркнул, что плодотворное сотрудничество двух регионов стало возможным потому, что Татарстан является одним из лидеров в сфере цифрового развития в стране, а Якутия выбрала для себя путь развития экспорта, поэтому индустрия компьютерных игр там развита.