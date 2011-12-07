На дне города в Казани отметят присвоение столице РТ звания «Города трудовой доблести»

Присвоение Казани звания «Города трудовой доблести» отметят на Дне города в августе, сообщила замглавы Казани Людмила Андреева.

«Пандемия внесла свои коррективы, мы не можем по-широкому прочествовать наших тружеников тыла, но мы это сделаем обязательно. Мы уже готовимся к этому. Я очень надеюсь, что первым таким крупным событием будет День города — 30 августа», — отметила она.

На данный момент составляются списки живых тружеников тыла. Их чествования состоятся на промпредприятиях и в Казанской Ратуше. В районах на предприятиях, работающих в годы ВОВ, также запланированы торжественные мероприятия.

Андреева также уточнила, что 1 сентября в школах и вузах Казани планируют провести торжественные линейки в честь присвоения столице РТ звания «Города трудовой доблести». Кроме того, в течение сентября в школах будут проходить открытые уроки с руководителями предприятий и музейными работниками, которые расскажут о подвигах казанцев в годы войны.