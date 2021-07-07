Автопробег из 17 «Мустангов» проехал у стен Казанского Кремля

Казань стала конечной точкой автопробега российского клуба Ford Mustang. 17 масл-каров сегодня собрались у Спасской башни Казанского Кремля. Казанцы и гости столицы РТ смогли не только посмотреть на редкие для России автомобили, но и сфотографироваться на их фоне.

Как рассказал руководитель клуба Андрей, представившийся по псевдониму — Мемфис, таким образом владельцы «Мустангов» отметили финиш первого отрезка пути автопробега.

«Клуб существует у нас с 2004 года. Последние лет шесть или семь помимо мероприятий локальных в городах, где у нас члены клуба базируются, решили делать пробеги-путешествия по стране. В этом году автопробег в сторону Казани. Очень рады приехать сюда и быть здесь», — рассказал он «Казанским ведомостям».

В клубе, отметил Андрей, 30 машин, но не все в хорошем техническом состоянии. Поэтому в автопробеге приняли участие лишь 17 «Мустангов». На своих ярких машинах они преодолели маршрут от Москвы до татарстанской столицы. Есть в пробеге участники из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Мурманска и других городов России, добрались до Казани даже жители Минска. Присоединились в клубу и его казанские участники.

К Кремлю в колоне автопробега приехал Ford Mustang Boss 429 — один из самых редких масл-каров и самых дорогих. Как отметил Андрей, этот автомобиль единственный в России сегодня. Можно было у Спасской башни также посмотреть и на классический «Мустанг» 1968 года, Ford Mustang Cervini, Ford Mustang Cobra 1996 года и другие модели культового авто. Все этим машины дарят свободу, отметили в клубе.

«Сейчас для нас „Мустанг“ — символ свбоды. Много „жрёт“, обслуживать неудобно, непрактичный автомобиль. Зато харизматичный, эмоциональный, яркий. Это всё дает впечатления, эмоции, которыми мы подпитываем нашу повседневную жизнь. За это мы „Мустанг“ и любим», — поделился Андрей.