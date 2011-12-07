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В Казани завершается вторая очередь реконструкции улицы Максимова

Сейчас завершается укладка асфальтобетона на остальной части дороги.

В Казани завершается вторая очередь реконструкции улицы Максимова. На дорожном участке от улицы Дементьева до улицы Петра Виттера будет 4-х полосная дорога с двухсторонним движением. На двух полосах уже уложено асфальтобетонное покрытие. 

Сейчас завершается укладка асфальтобетона на остальной части дороги. Для проведения этих работ за одну ночь вместе с постаментом был переставлен самолет ТУ-22М3. Ранее приходилась объезжать памятник казанскому авиастрою, что создавало на дороге пробки.

Со строительством объездной дороги в районе улицы Петра Виттера с выходом в Новосавиновский район на улицу Фатыха Амирхана, автомобильный поток резко увеличился. Производимая реконструкция ликвидирует автомобильные заторы, сделает движение безопаснее, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

КВ
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