В Казани завершается вторая очередь реконструкции улицы Максимова. На дорожном участке от улицы Дементьева до улицы Петра Виттера будет 4-х полосная дорога с двухсторонним движением. На двух полосах уже уложено асфальтобетонное покрытие.

Сейчас завершается укладка асфальтобетона на остальной части дороги. Для проведения этих работ за одну ночь вместе с постаментом был переставлен самолет ТУ-22М3. Ранее приходилась объезжать памятник казанскому авиастрою, что создавало на дороге пробки.

Со строительством объездной дороги в районе улицы Петра Виттера с выходом в Новосавиновский район на улицу Фатыха Амирхана, автомобильный поток резко увеличился. Производимая реконструкция ликвидирует автомобильные заторы, сделает движение безопаснее, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.