В столице РТ продолжается строительство БКК, сейчас там появились трамвайные остановки

На втором этапе Большого Казанского кольца появились трамвайные остановки. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

По информации ведомства, на минувшей неделе рабочие установили на мосту 300 метров перильных ограждений трамвайного проезда, выполнили планировку зеленых зон площадью 3,5 тыс. кв. метров, завершили окраску конструкций моста, устройство откосов Монастырской протоки и продолжили монтаж водоотводных лотков на пролетных строениях моста.

Также на участке от улицы Борисковская до Технической дорожники уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия общей площадью более 1,4 тыс. кв. метров, обустроили 410 кв. метров земляного полотна на тротуарах.