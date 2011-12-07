Госстройнадзор завершает проверку еще одного дома казанского ЖК «Молодежный»

Первый замруководителя Исполкома Азат Нигматзянов сообщил о планировании завершения проверки дома на Ноксинском спуске в ЖК «Молодежный».

Сообщается, что всего комплекс включает 5 домов, три из которых уже сданы. По двум оставшимся подрядная организация «Ак таш» продолжает строительные работы и устраняет вынесенные инспекторами Госстройнадзора замечания.

В одном для монтажа системы пожарного дымоудаления провели технологическую реконструкцию перекрытий и установили усиливающие конструкции. В другом возводится 12-й этаж дома, рассчитанный на 323 квартиры. Завершить монолитные работы планируется к середине ноября, сообщает мэрия города.