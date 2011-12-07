Казанцы могут поучаствовать в акции по сбору вторсырья

Жителей столицы РТ приглашают принять участие в бесконтактном сборе вторсырья на переработку. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что на переработку можно сдать все виды фракций, как и в обычных мобильных пунктах, кроме твердого пластика 6 PS (полистирол) и вспененного полистирола (подложки от фруктов, мяса).

Мобильный пункт приема будет работать в одном из торговых центров Казани 11 октября с 9:00 до 13:00 на проспекте Победы, 141.

Предварительно для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться и иметь подтвержденную регистрацию. За полчаса работы, согласно требованиям Роспотребнадзора, пункт будет принимать не более 50 человек, находящихся в масках и перчатках.