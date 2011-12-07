На втором этапе БКК запустили движение в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«Дорожники установили временные светофоры, включили освещение по основному направлению дороги», — отмечается в сообщении.

Напомним, строительно-монтажные работы на втором этапе БКК завершились раньше запланированных сроков. На участке от ул. Борисовская до ул. Техническая уложено асфальтобетонное покрытие. Верхний слой будет уложен весной следующего года, тогда объект полностью введут в эксплуатацию.

Строительство Большого казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».